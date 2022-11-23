МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду после легкой утренней просадки растет днем на 0,8%, поддержка приходит со стороны отдельных компаний при отсутствии негативного внешнего фона, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Российский рынок акций перешел к уверенному росту

Индекс Мосбиржи в ходе основных торгов к 15.39 мск растет на 0,79%, до 2113,4 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,9%, до 1152,83 пункта.

Январский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 2,89%, до 85,81 доллара за баррель.

"К середине торгового дня основные российские фондовые индексы Мосбиржи и РТС сумели существенно повыситься. После непродолжительного утреннего спада они возобновили свой вчерашний коррекционный подъем. Довольно резкая внутридневная просадка стоимости нефтяных фьючерсов пока не сумела сломить позитивный настрой на отечественном рынке акций", — объясняет Виталий Манжос из "Алго Капитал".

"В среду российский фондовый рынок смотрит в сторону роста, и по всей видимости, готов завершить день ростом в пределах 1%. Потолок цен на нефть, обсуждаемый в ЕС на уровне 60-$70 за баррель, не создаст проблем российскому нефтяному экспорту даже, если РФ станет с ним считаться", — отмечает Алексей Калачев из ФГ "Финам"

"Российский фондовый рынок к середине сессии вышел в плюс, получая поддержку от отскока отдельных акций и стабилизации настроений за рубежом", — дополняет Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Золотодобытчики в среду развивали уверенное повышение, несмотря на сохранение локальной слабости цен на этот драгоценный металл, обращает внимание Кожухова. Она добавила, что поддержку акциям продолжили оказывать вчерашние сообщения о рекордных поставках российского золота в Китай в октябре.

"Лидерами прироста среди голубых фишек выступают ликвидные акции золотодобывающих предприятий: "Полюс" (+4,67%), Polymetal (+2,96%). Явные поводы для активизации спроса в указанных бумагах отсутствуют. Но не стоит забывать, что осенью текущего года они были излишне перепроданы", — подмечает Манжос.

Также в лидерах роста акции "Яндекса" (+1,79%), "Лукойла" (+1,56%), "Газпром нефти" (+1,41), "Роснефти" (+1%).

"Опережающим падением также отличились бумаги компании, относящейся к отрасли добычи драгметаллов: обыкновенные и привилегированные акции "Лензолота" (-5,45% и —4,76%). Они корректируются после резкого спекулятивного взлета стоимости в минувший понедельник. Среднесрочное удорожание голосующих акций "Лензолота" сильно превысило величину предстоящей дивидендной выплаты на эти бумаги (3508 руб.)", — уточнил Манжос.

Из корпоративных событий в среду Постоленко отмечает отчет TCS Group (-2,05%). Компания обнародовала результаты по МСФО за третий квартал 2022 года. По итогу банк нарастил количество активных пользователей до 18,3 миллиона (+43% за год). Кроме того, по итогу 9 месяцев банк оказался прибыльным, заработав 10,1 миллиарда рублей.

Лидерами снижения стали — акции Veon (-3,38%), "Сургутнефтегаза" (-1,06%), расписки ЦИАН (-1,26%).

ПРОГНОЗЫ

"В настоящее время индекс Мосбиржи стабилизировался около своего внутридневного максимума. Краткосрочная техническая картина в нем позволяет надеяться на позитивное завершение торгов. Поэтому мы ожидаем закрытия индекса Мосбиржи в районе 2200-2230 пунктов, с повышением в пределах 0,1-1,5%.", — прогнозирует Манжос.

Постоленко полагает, что в фокусе внимания инвесторов статистика по РФ: будут опубликованы данные по промышленному производству в России за октябрь.

"Индекс Мосбиржи преодолел психологически важный уровень 2200 пунктов, и следующим техническим препятствием может выступить недельный максимум 2236 пунктов. Учитывая наш позитивный настрой, мы можем уже в ближайшие сессии проверить его на прочность, если ситуация на мировых рынках не продолжит быстро ухудшаться, особенно на сырьевом", — прогнозирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".