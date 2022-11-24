Акции Veon резко выросли на 35,16 процентов на новости о продаже "Вымпелкома"
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МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Акции Veon растут на 35,16% на новостях о продаже "Вымпелкома" за 130 миллиардов рублей, следует из данных торгов.
Акции Veon к 15.47 мск дорожают на 35,16%, до 34,6 рубля. После публикации новости акции компании максимально подскакивали на порядка 39,84%, до 35,8 рубля, впервые с 23 сентября. До публикации новости бумаги компании росли примерно на 10%.
Veon выручит от продажи Вымпелкома 130 миллиардов рублей, ожидается, что сделка будет завершена не позднее 1 июня 2023 года, сообщалось ранее в четверг в релизе.
https://1prime.ru/Stocks/20221124/838941015.html
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