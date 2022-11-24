МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Акции Veon растут на 35,16% на новостях о продаже "Вымпелкома" за 130 миллиардов рублей, следует из данных торгов. Менеджмент "Билайна" подписал соглашение о выкупе компании у холдинга Veon

Акции Veon к 15.47 мск дорожают на 35,16%, до 34,6 рубля. После публикации новости акции компании максимально подскакивали на порядка 39,84%, до 35,8 рубля, впервые с 23 сентября. До публикации новости бумаги компании росли примерно на 10%.

Veon выручит от продажи Вымпелкома 130 миллиардов рублей, ожидается, что сделка будет завершена не позднее 1 июня 2023 года, сообщалось ранее в четверг в релизе.