МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Котировки акций Banca Generali в четверг продемонстрировали снижение на 6,8%. При этом один из трейдеров сослался на сообщение Bloomberg, которое охладило спекуляции по поводу потенциальной сделки между ее материнской компанией — итальянским страховщиком Generali — и американской инвестиционной фирмой Guggenheim Partners. Акции Veon подскочили более чем на 30 процентов

Ранее в этом году агентство Bloomberg сообщило, что Generali провела неофициальные переговоры с Guggenheim Partners по ряду вариантов, включая полное приобретение принадлежащего американской компании бизнеса по управлению активами.

Для сделки такого масштаба Generali, возможно, потребовалось бы продать такой ключевой актив, как Banca Generali, и это сообщение тогда привело к росту стоимости акций Banca Generali на 19%.

Источник сообщил Reuters, что в последние месяцы Generali изучала несколько потенциальных объектов приобретения в США в сфере управления активами, и Guggenheim может быть среди них.

Акции Banca Generali торговались с понижением на 6% в 13.42 по Гринвичу. Динамика была хуже, чем у общего фондового индекса Италии, который держался вблизи флэтовой линии.