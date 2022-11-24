МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Котировки акций Banca Generali в четверг продемонстрировали снижение на 6,8%. При этом один из трейдеров сослался на сообщение Bloomberg, которое охладило спекуляции по поводу потенциальной сделки между ее материнской компанией — итальянским страховщиком Generali — и американской инвестиционной фирмой Guggenheim Partners.
Ранее в этом году агентство Bloomberg сообщило, что Generali провела неофициальные переговоры с Guggenheim Partners по ряду вариантов, включая полное приобретение принадлежащего американской компании бизнеса по управлению активами.
Для сделки такого масштаба Generali, возможно, потребовалось бы продать такой ключевой актив, как Banca Generali, и это сообщение тогда привело к росту стоимости акций Banca Generali на 19%.
Источник сообщил Reuters, что в последние месяцы Generali изучала несколько потенциальных объектов приобретения в США в сфере управления активами, и Guggenheim может быть среди них.
Акции Banca Generali торговались с понижением на 6% в 13.42 по Гринвичу. Динамика была хуже, чем у общего фондового индекса Италии, который держался вблизи флэтовой линии.
https://1prime.ru/Stocks/20221124/838944441.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.