МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Московская биржа с 16 декабря добавит акции МТС в индекс голубых фишек и исключит — акции Polymetal, следует из материалов площадки. Индекс Мосбиржи перейдет к тесту

"Московская Биржа по рекомендации Индексного комитета сформировала базы расчета индексов акций, которые будут действовать с 16 декабря 2022 года, а также установила значения коэффициентов free-float для ценных бумаг ряда эмитентов. База расчета Индекса голубых фишек изменится за счет включения обыкновенных акций ПАО "МТС" и исключения акций иностранного эмитента Polymetal International plc", — говорится в сообщении биржи.

"В базу расчета индекса средней и малой капитализации войдут обыкновенные акции МКПАО "Лента", а привилегированные акции ПАО АНК "Башнефть" будут включены в состав Базы расчета отраслевого Индекса нефти и газа", — также отмечает площадка.

Из материалов биржи также следует, что базы расчета индекса Мосбиржи, индекса РТС и индекса акций широкого рынка останутся без изменений.

Помимо этого, установлены новые коэффициенты free-float для следующих ценных бумаг: "Русгидро" — 15%, ЛСР — 25%, "Белуга" — 24%, "Группа Позитив"- 12%, "Сафмар Финансовые инвестиции" — 9%, ИСКЧ — 23%, ММЦБ — 17%, СМЗ — 11%, ТГК-2 — 19%, "Россети Кубань" — 0%, Росбанк — 0%.