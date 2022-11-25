МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций чуть ускорил темпы снижения по сравнению с началом торгов и теряет 0,63%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 13.04 мск сокращается на 0,63%, до 2196,95 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,28%, до 1143,1 пункта.
В лидерах снижения котировок — акции "Лензолота" (-17,8%), "Полюса" (-1,73%), "Новатэка" (-1,21%).
"Рынок стоит на месте вторую неделю. Объёмы торгов минимальны. Умеренное снижение в пределах 1% обязано осторожности участников рынка перед выходными. Если за выходные ничего не произойдёт, в понедельник рынок откроется в плюсе", — пояснил Виктор Тунёв из УК "Ингосстрах-Инвестиции".
https://1prime.ru/Stocks/20221125/838952857.html
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