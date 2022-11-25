МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе торговой сессии пятницы снижается на 0,25% при фиксациях прибыли, внешнем затишье и отсутствии драйверов роста, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Акционеры "Энел Россия" утвердили смену названия на "ЭЛ5-Энерго"

Индекс Мосбиржи в ходе основных торгов к 15.21 мск снижается на 0,25%, до 2205,42 пункта, долларовый индекс РТС растет на 0,21%, до 1148,68 пункта.

Январский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,52%, до 86,64 доллара за баррель.

Курс доллара расчетами "завтра" в то же время снижается на 18 копеек, до 60,5 рубля.

Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал" считает, что российский фондовый рынок к середине сессии находился в сдержанном минусе, не получая значимых драйверов для повышения ни изнутри, ни извне.

"Российский рынок сегодня показывает умеренное снижение в условиях малоинформативного фона. Вчера в Штатах отмечался День благодарения, и американские биржи были закрыты, а сегодня закроются раньше обычного, поэтому настрой на торги на мировых площадках не особенно серьезный", — поясняет Зарина Саидова из ФГ "Финам".

Кроме того, она отмечает, что в последние месяцы по пятницам на отечественном рынке редко берут верх покупательные настроения – игроки стараются под конец недели зафиксировать прибыль.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

"Акции "Полюса" (-1,35%) продолжали коррекцию после обновления локальных пиков ранее на неделе", — указывает Кожухова.

Лидерами снижения стали — акции "Лензолота" (-18,95%), "Совкомфлота" (-1,71%), АФК "Система" (-1,58%), "Новатэка" (-0,84%), "Яндекса" (-0,54%).

"Акции МТС (+1,58%) получили поддержку от новостей об их добавлении в индекс голубых фишек Мосбиржи, из которого были исключены бумаги Polymetal (-0,52%)", — отмечает Кожухова.

Повышение "М.Видео" (+3,27%) в пятницу проходило без очевидных фундаментальных причин, по ее мнению.

В лидерах роста пока — акции Veon (+7,48%), "ВСМПО-Ависмы" (+1,49%), "Роснефти" (+0,48%), "Лукойла" (+0,15%).

ПРОГНОЗЫ

"Индексы Мосбиржи и РТС опустились ниже уровней 2210 и 1150 пунктов, но текущее движение пока можно назвать консолидацией в отсутствии новых идей для роста. До конца дня интересные драйверы могут появиться в акциях "Россетей" и "Ленэнерго" в случае сообщения о дивидендах, а также в нефтегазовом секторе в отношении потолка цен на нефть", — полагает Кожухова.

Она также добавила, что на корпоративном фронте финансовые результаты за третий квартал 2022 года по МСФО на следующей неделе ожидаются от "Русгидро" и АФК "Система". Мосбиржа опубликует объем торгов за ноябрь. На макроэкономическом фронте выйдет динамика розничных продаж и уровня безработицы в России за октябрь.

"Если в ближайшие дни не произойдет каких-либо негативных событий, а в понедельник внешний фон будет хотя бы нейтральным, индекс Мосбиржи может вернуться к достигнутому вчера недельному максимуму в районе 2226 пунктов. Ближайшая поддержка у фондового индикатора находится на отметке 2180 пунктов", — прогнозирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".