МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Акции Yandex N.V — материнской компании "Яндекса" — максимально падали почти на 6% после новостей об изменении структуры компании, следует из данных Московской биржи. Кудрин перейдет на работу в "Яндекс" до конца года, сообщил источник

К 17.56 мск акции "Яндекса" дешевели на 4,3%, максимальное падение в пятницу составляет 5,8%, до 2006 рублей – минимума с 15 ноября.

До публикации новостей акции компании дешевели в пределах 0,5%, после выхода новостей подскакивали в пределах 1%, поле чего резко пошли вниз.

Материнская компания "Яндекса" Yandex N.V. рассматривает возможность выделения основной части бизнеса в отдельную российскую группу компаний, планирует со временем выйти из числа ее акционеров и сменить свое название, в то время как новая структура "Яндекса" в России будет включать ряд зарубежных направлений и сохранит за собой бренд, рассказали в "Яндексе" ранее в пятницу.

Международные части ряда бизнесов "Яндекса", включая беспилотники и облачные технологии, будут выделены в компании под управлением Yandex N.V. Управление выделяемой группы компаний из материнской Yandex N.V может быть передано менеджменту "Яндекса".