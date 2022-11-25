Акции "Яндекса" потеряли почти шесть процентов на корпоративных новостях
Акции "Яндекса" снижаются на пять процентов после новостей об изменении структуры компании
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МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Акции Yandex N.V — материнской компании "Яндекса" — максимально падали почти на 6% после новостей об изменении структуры компании, следует из данных Московской биржи.
К 17.56 мск акции "Яндекса" дешевели на 4,3%, максимальное падение в пятницу составляет 5,8%, до 2006 рублей – минимума с 15 ноября.
До публикации новостей акции компании дешевели в пределах 0,5%, после выхода новостей подскакивали в пределах 1%, поле чего резко пошли вниз.
Материнская компания "Яндекса" Yandex N.V. рассматривает возможность выделения основной части бизнеса в отдельную российскую группу компаний, планирует со временем выйти из числа ее акционеров и сменить свое название, в то время как новая структура "Яндекса" в России будет включать ряд зарубежных направлений и сохранит за собой бренд, рассказали в "Яндексе" ранее в пятницу.
Международные части ряда бизнесов "Яндекса", включая беспилотники и облачные технологии, будут выделены в компании под управлением Yandex N.V. Управление выделяемой группы компаний из материнской Yandex N.V может быть передано менеджменту "Яндекса".
https://1prime.ru/Stocks/20221125/838956921.html
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