МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. На неделе, закончившейся 23 ноября, глобальные фонды акций пережили отток средств из-за опасений по поводу рецессии в связи с повышением процентных ставок. Инвесторов также обеспокоили новые локдауны на фоне роста числа случаев заболевания COVID в Китае. Аналитики дали прогноз по динамике рубля и бирж на неделю

Согласно данным Refinitiv Lipper, инвесторы вывели 8,6 млрд и 840 млн долларов соответственно из американских и европейских фондов акций, но вложили 470 млн долларов в азиатские фонды акций.

Фонды, ориентированные на финансовые, технологические компании и сектор недвижимости, зафиксировали отток в размере 751 млн, 429 млн и 390 млн долларов соответственно, хотя фонды основных потребительских товаров получили приток в размере 600 млн долларов.

Между тем, глобальные фонды облигаций третью неделю подряд фиксируют отток средств. В этот раз он составил 2,52 млрд долларов.

Глобальные фонды краткосрочных и среднесрочных облигаций зафиксировали отток в 4,84 млрд долларов, что стало самым большим недельным оттоком за последние пять недель. При этом в фонды высокодоходных облигаций приток средств составил 2,35 млрд долларов, положительное значение наблюдается вторую неделю подряд.

Между тем приток средств в глобальные фонды государственных облигаций составил 809 млн долларов, приток капитала в них отмечен третью неделю.

Глобальные фонды денежного рынка получили гораздо больший приток средств, поскольку инвесторы ожидали выхода протокола заседания ФРС США.

Данные показали, что инвесторы аккумулировали глобальные фонды денежного рынка на сумму 26,4 млрд долларов, по сравнению с оттоком в размере 9,4 млрд долларов на предыдущей неделе.

Нефтегазовые фонды остаются востребованными пятую неделю подряд, они получили чистые инвестиции в размере 149 млн долларов. Инвесторы также приобрели паи фондов драгоценных металлов примерно на 18 млн долларов после пяти последовательных недель чистых продаж.

Согласно данным по 24 768 фондам развивающихся рынков, фонды акций приросли на 1,11 млрд долларов, а из фондов облигаций отток составил 201 млн долларов после чистых покупок на 233 млн долларов на предыдущей неделе.