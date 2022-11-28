Совдир "Россети Московский регион" рекомендовал дивиденды в 0,0849 рублей
Совдир "Россети Московский регион" рекомендовал выплату дивидендов за девять месяцев
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МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Совет директоров "Россетей Московский регион" рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за девять месяцев 2022 года в размере 0,0849 рубля на акцию, сообщила компания.
"Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли Общества по результатам 9 месяцев 2022 года в размере 0,0849 рубля на одну обыкновенную акцию в денежной форме" — говорится в сообщении.
"Россети Московский регион" — одна из крупнейших распределительных электросетевых компаний России, работает на территории Москвы и Подмосковья, входит в группу "Россети".
https://1prime.ru/Stocks/20221128/838977257.html
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