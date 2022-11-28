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Российский рынок акций снизился по итогам понедельника
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Российский рынок акций в основную сессию понедельника показал снижение на 0,81% по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию... ПРАЙМ, 28.11.2022
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию понедельника показал снижение на 0,81% по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии упал на 0,81%, до 2177,45 пункта, долларовый РТС — на 1,63%, до 1122,46 пункта.