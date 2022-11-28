МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию понедельника показал снижение на 0,81% по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций в ходе торгов понедельника продолжил снижение

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии упал на 0,81%, до 2177,45 пункта, долларовый РТС — на 1,63%, до 1122,46 пункта.