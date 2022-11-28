МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций потерял в понедельник по индексу Мосбиржи 0,81% на фоне новостей из Китая и слабых нефтяных цен, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Российский рынок акций снизился по итогам понедельника

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии снизился на 0,81%, до 2177,45 пункта, долларовый РТС — на 1,63%, до 1122,46 пункта.

На вечерней сессии торгов к 19.26 мск индекс Мосбиржи (с дополнительным кодом IMOEX2) снижался на 0,94%, до 2174,99 пункта.

Рубль к доллару по итогам торгов понедельника подешевел на 73 копейки, до 61,23 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,97%, до 82,9 доллара за баррель.

Российский рынок акций на старте недели умерено корректировался вниз вслед за спадом котировок нефти и охлаждением общерыночного риск-аппетита, по мнению Александра Бахтина из "БКС Мир инвестиций".

"Основной причиной снижения цен на нефть и ухудшения рыночных настроений стали новости из Китая, где в выходные был побит суточный рекорд по числу заражений коронавируса, растет вероятность расширения локдаунов и вместе с тем недовольство населения жесткими карантинными мерами. Влияние внешнего негатива на российский рынок смягчалось ослаблением рубля", — пояснил он.

Помимо китайского вирусного негатива, над рынком довлеет неопределенность вокруг "потолка цен" на российскую нефть. Решения и заявления стран ЕС и G7 могут провоцировать волатильность на рынке нефти и в отечественных биржевых индексах, добавил эксперт.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

"Яндекс" в понедельник продолжал падение после объявления на прошлой неделе о планах реструктуризации", — поясняет Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

Также аутсайдерами являются — акции Veon (-10,88%), ДВМП (-3,32%), "Новатэка" (-2,38%), "Роснефти" (-1,01%).

Кожухова подмечает, что акции "Полюса" (+1,69%) и "Селигдара" (+0,84%) во второй половине сессии вернулись к повышению после слабости в начале дня. Судя по всему, поддержку бумагам оказывало восстановление веры в золотодобытчиков в качестве защитных активов, а также увеличение рублевой цены на драгоценный металл на фоне ослабления рубля.

"В понедельник также стало известно, что правительство РФ увеличило квоту на экспорт азотных удобрений на 750 тысяч тонн, что поддержало акции "Акрона" (+0,59%)", — добавляет Кожухова.

Лидерами роста стали — акции "Соллерс" (+9,03%), "Лензолота" (+8,95%).

ПРОГНОЗЫ

"Также в ближайшее время инвесторы продолжат отслеживать сигналы монетарных властей. Сегодня позднее по Москве ожидаются выступления президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда и президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса. Кроме того, завтра обратим внимание на выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли. Из важной статистики вторника отметим ноябрьский индекс потребительского доверия в США от Conference Board", — прогнозирует Бахтин.

По его оценкам, 29 ноября индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 2125-2225 пунктов.

"Снижение нефтяных цен до минимумов с января и общий негатив на глобальных рынках не располагают к росту российского рынка. Снижение индекса Мосбиржи может продолжиться и во вторник, хоть и, вероятно, более низкими темпами", — заключает Виктор Григорьев из Промсвязьбанка.