МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Совет директоров "Россети Ленэнерго" рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за девять месяцев 2022 года в размере 0,4435 рубля как на одну привилегированную акцию, так и на одну обыкновенную, сообщила компания. "Россети" запустят уникальную ЛЭП в 2023 году

"Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров принять следующее решение: 1. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям общества по итогам 9 месяцев 2022 года в размере 0,4435 рубля на одну привилегированную акцию общества в денежной форме…. 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества по итогам 9 месяцев 2022 года в размере 0,4435 рубля на одну обыкновенную акцию общества в денежной форме", — говорится в сообщении.

Внеочередное собрание акционеров компании пройдет 23 декабря, сообщалось ранее в ноябре в материалах компании.

В конце октября "Россети" сообщали, что инициировали созыв внеочередных собраний акционеров нескольких дочерних распределительных сетевых компаний с целью рассмотрения вопроса выплат ими промежуточных дивидендов за девять месяцев 2022 года. По мнению материнской компании, "дочки" смогут заплатить промежуточные дивиденды благодаря своей финансовой устойчивости и без ущерба для текущей деятельности. Речь шла о компаниях "Россети Московский регион", "Россети Кубань", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", а также "Россети Ленэнерго".