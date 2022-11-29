МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию вторника показал небольшой рост на 0,36% по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Совдир "Россети Ленэнерго" рекомендовал дивиденды в 0,4435 рублей на акцию

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии поднялся на 0,36%, до 2185,32 пункта, долларовый РТС — на 0,56%, до 1128,71 пункта.