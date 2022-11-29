МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. "Русал" столкнулся со сложностями при согласовании механизма проведения дивидендных платежей иностранным инвесторам, планирует исполнить обязательства не позднее 16 декабря, следует из сообщения металлургической компании. "Русал" предоставит кредит Тайшетскому алюминиевому заводу

В сентябре акционеры "Русала" решили выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2022 года в размере 0,02 доллара на акцию. Эта выплата станет первой для компании с 2017 года, когда алюминиевый гигант перечислил акционерам 0,0197 доллара на акцию.

"Промежуточный дивиденд был передан регистратору акций Гонконга. Поскольку компании необходимо больше времени для согласования механизма распределения промежуточных дивидендов определенным акционерам, зарегистрированных в реестре акций, хранящемся в Гонконге, с участием посредников, ожидается, что выплата промежуточных дивидендов будет произведена до 16 декабря 2022 года", — говорится в сообщении.

"Русал" — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю в прошлом году пришлось 5,6% мирового производства алюминия и 6,3% глинозема. Компания присутствует в 20 странах, в ней заняты около 64 тысяч человек. Основные акционеры — "Эн+ груп" (56,88% акций) и Sual (25,72% акций), 17,4% акций находятся в свободном обращении.