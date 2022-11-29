МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций немного подрос по итогам вторника по индексу Мосбиржи на 0,36% при поддержке внешнего фона и динамики отдельных эмитентов, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Российский рынок акций слабо растет на торгах во вторник

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии поднялся на 0,36%, до 2185,32 пункта, долларовый РТС — на 0,56%, до 1128,71 пункта.

На вечерней сессии торгов к 20.11 мск индекс Мосбиржи (с дополнительным кодом IMOEX2) не менялся.

Рубль к доллару по итогам торгов вторника вырос на 21 копейку, до 61,02 рубля.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,99%, до 84,72 доллара за баррель.

"Российский рынок акций во вторник к завершению основной сессии удерживался в сдержанном плюсе, получая поддержку от внешнего фона и динамики отдельных эмитентов", — поясняет Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций" считает, что российский рынок акций провел вторник в основном в позитивном настроении, бумаги демонстрировали умеренный отскок после просадки накануне.

"Цены на нефть двинулись к восстановлению по мере снижения негативного новостного потока, связанного со вспышкой коронавируса в ряде крупных городов КНР, а также в свете появления сигналов ОПЕК+ о намерении сократить добычу для стабилизации котировок по итогам встречи представителей альянса 4 декабря. Дорожали сегодня и другие commodities. Волна укрепления рубля в то же время сдерживала аппетит инвесторов к покупкам акций экспортеров", — уточнил он.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

"Акции "Яндекса" (+3,77%) восстанавливались после двухдневного обвала, вызванного новостями о реструктуризации", — поясняет Кожухова.

Она подмечает, что бумаги золотодобытчиков по-прежнему смотрятся лучше рынка на фоне стабилизации цен на золото у 1750 долларов за тройскую унцию. "Полюс" (+1,12%) и Polymetal (+1,64%), в частности, поднялись до новых пиков со второй половины сентября.

Лидерами роста стали — акции "Абрау-Дюрсо" (+11,67%), Veon (+3,76%), "Распадской "(+2,17%), ММК (+1,98%), "Роснефти" (+0,74%), Сбербанка (+0,6%).

"Среди корпоративных историй можно выделить отчет "Детского Мира" (-1,69%) за 9 месяцев 2022 года по РСБУ. Выручка увеличилась до 127,76 миллиарда рублей, на 5,6%, а чистая прибыль до 9,42 миллиарда рублей на 23,8%. Увеличению финансовых показателей в этом году способствовала повышенная инфляция", — замечает Антон Кравченко из УК "Первая". Но акции компании закрыли торги в минусе.

Алексей Головинов из Промсвязьбанка обращает внимание на акции "Соллерс" (-2,4%), которые корректируется после сильного роста накануне, который был связан с новостями о том, что компания начнет производство автомобилей под собственным брендом.

Также аутсайдерами являются — акции "Самолета" (-1,69%), "Акрона" (-1,09%), "Норникеля" (-0,93%) и "Лукойла" (-0,41%).

ПРОГНОЗЫ

"На зарубежных фондовых площадках во вторник преобладал сдержанный оптимизм, связанный с некоторым ослаблением страхов в отношении замедления экономики Китая. Среда при этом начнется с выхода данных о деловой активности КНР в ноябре, которые могут показать замедление как в секторе услуг, так и промышленности", — прогнозирует Кожухова.

По мнению Бахтина, на российском рынке ситуация в среду будет развиваться с учетом динамики сырьевых цен, состояния геополитического фона и курсовых движений рубля. "По нашим оценкам, 30 ноября индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 2125-2225 пунктов", — предположил он.

"Завтра в центре внимания будет размещение Минфином (ОФЗ — ред.), а также макростатистика — выйдут данные по уровню безработицы и объему розничных продаж", — прогнозирует Кравченко.