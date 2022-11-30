МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам основной сессии среды потерял 0,49% по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. "Северсталь" оценила выплату акциза на сталь в 25-30 процентов прибыли

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии снизился на 0,49%, до 2174,53 пункта, долларовый РТС — на 0,32%, до 1125,14 пункта.