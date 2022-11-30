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Российский рынок акций понизился на закрытии торгов среды
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Российский рынок акций по итогам основной сессии среды потерял 0,49% по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой... ПРАЙМ, 30.11.2022
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам основной сессии среды потерял 0,49% по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии снизился на 0,49%, до 2174,53 пункта, долларовый РТС — на 0,32%, до 1125,14 пункта.