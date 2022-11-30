МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Московская биржа допустила к торгам акции сервиса кикшеринга Whoosh, который планирует первичное размещение акций (IPO), говорится в сообщении торговой площадки. Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций "ВсеИнструменты.ру"

Биржа с 14 декабря включила обыкновенные акции ПАО "Вуш Холдинг" в первый котировальный список. Торговый код – WUSH. Соответствующее решение было принято 30 ноября.

Whoosh официально объявил в понедельник, что рассматривает возможность проведения первичного размещения акций на Московской бирже. "Вуш Холдинг" выступит эмитентом ценных бумаг.

В рамках IPO планируется проведение дополнительной эмиссии акций, а также предложение акций текущими акционерами, объем которого будет определен позднее. Ожидается, что после IPO текущие акционеры сохранят за собой значительную долю в уставном капитале.

Привлеченные в ходе IPO средства планируется использовать на финансирование деятельности компании, в том числе на расширение парка электросамокатов, укрепление лидерских позиций на существующих рынках и выход в новые регионы.