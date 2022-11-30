МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций закрыл торги среды в небольшом минусе, потеряв 0,49% по индексу Мосбиржи на фоне отсутствия драйверов роста, но вырос по итогам ноября, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Российский рынок акций показывает небольшое снижение

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии снизился на 0,49%, до 2174,53 пункта, долларовый РТС — на 0,32%, до 1125,14 пункта.

За ноябрь индекс Мосбиржи вырос на 0,37%, РТС – на 1,21%.

На вечерней сессии торгов к 20.01 мск индекс Мосбиржи (с дополнительным кодом IMOEX2) снижался на 0,37%, до 2175,38 пункта.

Рубль к доллару по итогам торгов среды вырос на 3 копейки, до 60,99 рубля.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent рос на 2,86%, до 86,66 доллара за баррель.

"Российский рынок акций в среду к завершению основной сессии находился в сдержанном минусе, вновь не найдя внутренних и внешних драйверов для повышения", — поясняет Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global уточняет, что министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что жесткие антиковидные меры Китая могут снова привести к нарушениям в мировых логистических цепочках, что усугубит начинающийся кризис во многих странах и замедлит снижение инфляции.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Аутсайдерами стали — акции "Абрау-Дюрсо" (-7,71%), "Лензолота" (-5,28%), Veon (-3,92%), "Распадской" (-1,52%), "Норникеля" (-1,26%), "Новатэка" (-0,75%), Сбербанка (-0,51%).

Мильчакова отмечает, что лидерами повышения на российском фондовом рынке в среду стали депозитарные расписки портала HeadHunter (+1,26%), вероятно, на фоне сегодняшних заявлений президента РФ Владимира Путина об индексации зарплат в бюджетной сфере с 2023 года.

"Polymetal (+1,12%) в среду продолжал повышение и достиг максимума с 20 сентября на фоне стабилизации золота выше 1750 долларов за тройскую унцию", — замечает Кожухова.

Выросли в цене обыкновенные акции "Мечела" (+1,46%), возможно, в связи с подъемом мировых цен на уголь, дополняет эксперт. "Также подорожали депозитарные расписки ритейлера Fix Price (+0,66%), оптимизм инвесторов вызвал запуск компанией совместно со Сбербанком сервиса бесконтактной оплаты SberPayQR, позволяющего легко оплачивать покупки в сети Fix Price по QR-коду со смартфона", — подмечает Мильчакова.

Лидерами роста стали — акции ОАК (+3,28%), "Иркута" (+2,28%), "Акрона" (+1,07%), расписки TCS Group (+0,78%).

ПРОГНОЗЫ

Бахтин считает, что российский рынок краткосрочно продолжит ориентироваться на общерыночный и геополитический фон, динамику сырьевых активов и курса рубля. По его оценкам, 1 декабря индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 2125-2225 пунктов.

"Мы ожидаем, что завтра индекс Мосбиржи продолжит двигаться в коридоре 2100–2200 пунктов", — прогнозирует Мильчакова.

Кожухова обращает внимание, что индексы Мосбиржи и РТС завершают месяц выше поддержек 2150 и 1100 пунктов соответственно, оставляя себе шансы на развитие восходящего движения в следующем месяце.

"Тем не менее рынку потребуется найти веские драйверы для повышения. Российские индексы находятся на краткосрочном перепутье, в то же время сохраняя среднесрочный бычий тренд", — полагает эксперт.