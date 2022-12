МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. "СПБ биржа" 5 декабря 2022 года начнет торги акциями 21 нового эмитента с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже, в числе которых Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank Corporation, Bank of China, следует из материалов торговой площадки. Европейские биржи растут после выхода статистики

"СПБ биржа" 5 декабря 2022 года начнет торги акциями 21 нового эмитента с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже (HKEX), увеличив общее число предлагаемых акций региона до 79. Общая рыночная капитализация китайских ценных бумаг, которые начнут торговаться с 08.00 мск в понедельник, 5 декабря, составляет 4,25 триллиона гонконгских доллара (около 545,9 миллиарда долларов)", — говорится в сообщении компании.

Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) крупнейший банк КНР по объему активов, также банк работает в России под наименованием "Торгово-промышленный банк Китая". Банк создан для предоставления в полном объеме качественных финансовых услуг для китайских и российских экспортных и импортных предприятий, инвестирования в проекты и финансирования предприятий в реальных секторах экономики, проведения международных расчетов и конверсионных операций, а также помощи в развитии торгово-экономических отношений, организации инвестиционного и бизнес-сотрудничества двух стран.

Биржа предоставит доступ к акциям компаний из 8 новых отраслей экономики Китая, при этом общее количество представленных отраслей возрастёт до 35, также следует из сообщения компании. В число акций входят ценные бумаги компаний Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank Corporation, Bank of China, China Merchants Bank, Ping An Insurance (Group) Company of China, China Petroleum & Chemical Corporation, CITIC.

"Торги и расчеты по ценным бумагам осуществляются в гонконгских долларах (HKD), конвертацию валюты обеспечивают сервисы брокеров. Таким образом, у инвесторов на СПБ Бирже будет доступ к ценным бумагам 1975 международных компаний", — также сообщает биржа на своем сайте.

Торговая сессия проводится с 08.00 до 18.00 мск. Расчеты по ценным бумагам осуществляются на второй торговый день (Т+2). Торговый календарь "СПБ Биржи" синхронизирован с торговым календарем Гонконгской биржи, отмечается в сообщении площадки.

"СПБ биржа" — крупнейшая в России площадка, торгующая иностранными ценными бумагами.