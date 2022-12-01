МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций показывает умеренный рост на 0,58% по индексу Мосбиржи в ходе торговой сессии четверга на внешнем позитивном фоне и снижении курса рубля, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. "СПБ биржа" начнет торги акциями эмитентов КНР с листингом в Гонконге

Индекс Мосбиржи в ходе основных торгов к 15.39 мск растет 0,58%, до 2187,25 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,06%, до 1125,85 пункта.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,35%, до 88,14 доллара за баррель.

Курс доллара расчетами "завтра" в то же время растет на 17 копеек, до 61,16 рубля.

"Открывшись вверх на позитивном внешнем фоне, наши индексы обновили максимумы недели, но затем сдали позиции. Вскоре произошел отскок, однако он не получил продолжения, российские фондовые индикаторы вновь просели, обновив дневные минимумы, но остались в плюсе. Индекс Мосбиржи демонстрирует более сильную динамику благодаря снижению курса рубля", — поясняет Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Он добавил, что в среду вечером после завершения основной сессии в РФ мировые рынки показали внушительный рост, реагируя на выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Пауэлл подтвердил рыночные ожидания вероятного замедления процесса ужесточения монетарной политики в США. По итогам декабрьского заседания ФРС ставка может быть повышена с меньшим шагом, чем в предыдущие месяцы, то есть на 50 базисных пунктов против 75 базисных пунктов.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

"Акции золотодобытчиков продолжают пользоваться спросом в качестве защитного актива, также их поддерживает удорожание золота на 1,86%, до 1792,45 доллара за тройскую унцию", — уточняет Владимир Чернов из Freedom Finance Global.

Он также замечает, что бумаги "Новатэка" (+1,56%) позитивно отреагировали на публикацию статистики, согласно которой с января по октябрь поставки СПГ компании в Европу увеличились на 42% за год, до рекордных 17,8 миллиарда кубических метров.

В лидерах роста пока — акции Polymetal (+2,69%), Qiwi (+2,48%), "Абрау-Дюрсо" (+2,4%), "Норникеля" (+1,63%).

"Акции ПИК (-0,8%) попали под давление ввиду завершения государственной программы льготной ипотеки с 1 января 2023 года. Кроме того, негативно воспринимается инвесторами в строительный сектор новость о повышении ставки по ипотеке банком ВТБ (акции ВТБ теряют 0,32%), так как это неблагоприятно для продаж жилья", — отмечает Чернов.

Лидерами снижения стали — акции "Яндекса" (-1,15%), "Татнефти" (-0,68%), "Аэрофлота" (-0,64%),"Мечела" (-0,59%), "Лукойла" (-0,49%).

ПРОГНОЗЫ

"Индекс Мосбиржи не сумел закрепиться над промежуточным сопротивлением 2192 пункта, однако в случае усиления восходящей динамики биржевых площадок и нефти, это техническое препятствие может быть преодолено. Более надежным сигналом, свидетельствующим о формировании новой волны роста, будет закрытие какой-либо сессии над уровнем 2200 пунктов", — прогнозирует Бабин.

Прогноз Чернова для индекса Мосбиржи на закрытие текущей сессии: зона 2140–2215 пунктов, для РТС: коридор 1100–1140 пунктов.

"На зарубежных фондовых площадках в четверг преобладали покупки вслед за обнадеживающим тоном главы ФРС Пауэлла в отношении денежно-кредитной политики в декабре. Не стоит забывать, однако, что Пауэлл также не исключает более высокого конечного уровня процентных ставок по сравнению с текущими рыночными ожиданиями", — обращает внимание Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".