МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам основной сессии четверга вырос 0,59% по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций умеренно подрастает в четверг

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии поднялся на 0,59%, до 2187,29 пункта, долларовый РТС снизился на 0,13%, до 1123,63 пункта.