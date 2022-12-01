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2022
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Российский рынок акций поднялся в основную сессию четверга
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Российский рынок акций по итогам основной сессии четверга вырос 0,59% по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной... ПРАЙМ, 01.12.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам основной сессии четверга вырос 0,59% по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии поднялся на 0,59%, до 2187,29 пункта, долларовый РТС снизился на 0,13%, до 1123,63 пункта.