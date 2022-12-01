МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно вырос по итогам четверга по индексу Мосбиржи на 0,59% на фоне внешнего оптимизма и восстановления нефтяных котировок, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Российский рынок акций поднялся в основную сессию четверга

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии поднялся на 0,59%, до 2187,29 пункта, долларовый РТС снизился на 0,13%, до 1123,63 пункта.

На вечерней сессии торгов к 19.30 мск индекс Мосбиржи (с дополнительным кодом IMOEX2) рос на 0,45%, до 2184,25 пункта.

Рубль к доллару по итогам торгов четверга упал на 50 копеек, до 61,49 рубля.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent рос на 1,64%, до 88,5 доллара за баррель.

"Внешний фон в четверг был позитивным, цены на нефть значительно выросли, а настроения на мировых фондовых площадках были преимущественно оптимистичными", — поясняет Дмитрий Постоленко.

Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций" отмечает, что глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл в своем выступлении накануне указал на вероятное замедление темпов роста процентных ставок.

"Мировые площадки встретили этот сигнал с оптимизмом, индекс доллара снизился. Последнее помогло нефти и другим сырьевым товарам продемонстрировать ценовой рост. Активно дорожало золото, благодаря чему акции компаний, добывающих желтый металл, были сегодня в авангарде роста", — уточняет эксперт.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

"В четверг стало известно, что 8 декабря совет директоров ТГК-1 (+1,21%) может дать рекомендации по промежуточным дивидендам, а также должен назначить дату внеочередного общего собрания акционеров", — обращает внимание Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

Она также отмечает, что золотодобытчики в четверг продолжали обновлять локальные максимумы на фоне скачка цен на золото выше 1800 долларов за тройскую унцию. Котировки драгоценного металла поднялись до максимума с первой половины августа на фоне более слабого доллара и падения доходности 10-летних гособлигаций США в район 3,6% после выступления Пауэлла накануне, дополнила она.

Лидерами роста стали — акции Polymetal (+4,37%), "Селигдара" (+4,16%), Qiwi (+2,98%), "Лензолота" (+2,79%), "Русала" (+2,35%), "Полюса" (+1,79%), "Новатэка" (+1,48%).

Аутсайдерами являются — акции "Яндекса" (-1,68%), ПИК (-1,65%), "Газпрома" (-0,49%), расписки TCS Group (-1,1%), VK (1,34%).

ПРОГНОЗЫ

"Общерыночный оптимизм и рост цен на сырье – факторы в пользу роста продолжения российского рынка и выхода индекса Мосбиржи выше 2200 пунктов. В то же время фактор пятницы, когда многие проявляют осторожность перед выходными, а также крепкий рубль завтра могут сдерживать покупателей. Кроме того, волатильность могут вызвать новости о западном потолке цен на российскую нефть", — полагает Бахтин.

По его оценкам, 2 декабря индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 2125-2225 пунктов.

"В пятницу индекс Мосбиржи может перейти к снижению – инвесторы в текущей ситуации могут предпочесть занять выжидательную позицию в преддверии выходных", — прогнозирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".