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2022
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Российский рынок акций опустился в последний день торговой недели
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Российский рынок акций в основную сессию пятницы опустился на 0,31%, и на 0,67% — за неделю, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной... ПРАЙМ, 02.12.2022
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию пятницы опустился на 0,31%, и на 0,67% — за неделю, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии снизился на 0,31%, до 2180,44 пункта, долларовый РТС — на 1,43%, до 1107,55 пункта.
За неделю индекс Мосбиржи опустился на 0,67%, РТС — на 2,9%.