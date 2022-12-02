МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию пятницы опустился на 0,31%, и на 0,67% — за неделю, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций показал умеренное снижение в пятницу днем

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии снизился на 0,31%, до 2180,44 пункта, долларовый РТС — на 1,43%, до 1107,55 пункта.

За неделю индекс Мосбиржи опустился на 0,67%, РТС — на 2,9%.