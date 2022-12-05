МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций в понедельник показывает уверенный рост на 0,99% в ходе торгов на фоне смягчения карантинных ограничений в Китае, а также ослабления рубля, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Российский рынок акций перешел к снижению после роста в понедельник

Индекс Мосбиржи к 16.08 мск растет на 0,99% — до 2202,05 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,49%, до 1112,97 пункта.

Стоимость февральского фьючерса марки Brent растет на 2,77%, до 87,94 доллара за баррель.

"Российский рынок с начала торгов активно повышается, индекс Мосбиржи обновил недельный максимум. Восходящей динамике фондового индикатора способствует продолжающееся ослабление рубля", — поясняет Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Игорь Додонов из ФГ "Финам" считает, что поддержку оказывают позитивная динамика азиатских рынков на сообщениях о продолжающемся ослаблении карантинных ограничений в Китае, а также укрепление цен на нефть и промышленные металлы. Страны G7 в выходные договорились о "потолке" цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, однако как это в результате будет работать, пока не ясно, дополняет эксперт.

Страны "большой семерки", ЕС и Австралия с понедельника, 5 декабря, вводят ограничение цен на российскую сырую нефть морской перевозки на уровне 60 долларов за баррель. Ранее сообщалось, что страны ЕС будут регулярно пересматривать лимит, его изменение потребует единогласного решения всех членов союза. Потолок цен вводится параллельно с началом действия в понедельник эмбарго ЕС на покупку российской сырой нефти, перевозимой танкерами.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

"Акции Сбербанка (+3,38%) в понедельник резко повысились, обновив месячный максимум. Инвесторы ожидают позитивную месячную отчетность банка, которая должна быть опубликована в середине декабря", — отмечает Бабин.

Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал" обращает внимание на акции "Норникеля" (+2,86%), которые повышались без очевидных фундаментальных причин.

"Совет директоров "Белуги" (+0,98%) в понедельник рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев текущего года в размере 75 рублей на акцию (доходность около 2,5%)", — дополняет она. Максимально бумаги росли на 4,8%.

Лидерами роста пока стали — акции Veon (+4,64%), "Абрау-Дюрсо" (+2,93%), "Русала" (+2,32%), "Роснефти" (+2,31%), ВТБ (+1,84%) и расписки TCS Group (+1,96%).

В лидерах падения – акции "Магнита" (-1,76%), ПИК (-1,21%), "Детского Мира" (-0,88%), ОАК (-0,78%).

ПРОГНОЗЫ

"Ближайшее сопротивление у индекса Мосбиржи находится на двухмесячной вершине 2226 пунктов. Если ситуация на мировых рынках не ухудшится, мы можем проверить на прочность это техническое препятствие уже в начале недели", — полагает Бабин.

Неделя в РФ будет достаточно насыщенной на корпоративные новости, по мнению Кожуховой, что может сдвинуть рынок с места. Уже в понедельник, в частности, ожидается подтверждение дивидендов "Лукойла" за 2021 год и 9 месяцев 2022 года.

"Российский фондовый рынок имеет хорошие шансы завершить в уверенном плюсе сегодняшнюю торговую сессию. Однако в виду отсутствия явных каких-то явных драйверов для роста есть сомнения, что отскок получит продолжение в предстоящие дни", — прогнозирует Додонов.