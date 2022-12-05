МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию понедельника поднялся на 1,28% вслед за дорожающей нефтью, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций растет на внешнем позитиве

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии вырос на 1,28%, до 2208,28 пункта, долларовый РТС — на 0,64%, до 1114,69 пункта.

Нефть вечером дорожает на 0,55% до 86,04 доллара за баррель сорта Brent.