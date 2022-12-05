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Российский рынок акций в среду вырос
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Российский рынок акций в основную сессию понедельника поднялся на 1,28% вслед за дорожающей нефтью, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию... ПРАЙМ, 05.12.2022
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию понедельника поднялся на 1,28% вслед за дорожающей нефтью, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии вырос на 1,28%, до 2208,28 пункта, долларовый РТС — на 0,64%, до 1114,69 пункта.
Нефть вечером дорожает на 0,55% до 86,04 доллара за баррель сорта Brent.