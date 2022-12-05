МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника вырос в условиях дорожавшей нефти, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Российский рынок акций в среду вырос

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии вырос на 1,28%, до 2208,28 пункта, долларовый РТС — на 0,64%, до 1114,69 пункта.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения ценовой динамики против закрытия.

РЫНОК НАШЕЛ ОПОРУ

Российский рынок акций в начале недели торговался на подъеме, отыгрывая позитивную динамику мировых цен на нефть, преобладавшую в течение большей части российской торговой сессии.

"Российский рынок акций сегодня рос на фоне повышения нефтяных котировок после объявления финального решения по потолку цен на нефть", — комментирует Иван Капустянский из УК "Первая".

Стоимость нефти максимально дорожала в понедельник на 3,3% до 88,43 доллара за баррель сорта Brent. Однако к вечеру (после основной сессии на российском рынке) ушла в минус и теряла к 20.38 мск 1,4%, до 84,4 доллара.

"На нефтяном рынке сегодня весьма насыщенный новостной фон, инвесторам есть что отыгрывать. С сегодняшнего дня вступает в силу эмбарго ЕС на импорт российской нефти по морю, кроме того, страны G7 согласовали потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Москва, однако, остается верна своим заявлениям, что РФ не будет поставлять нефть странам, которые поддержат потолок и будут прописывать его в контрактах. Также в выходные страны ОПЕК+ по итогам заседания сохранили в планах на январь текущий уровень добычи нефти", — отмечает Ксения Лапшина, из "Финама".

В лидерах роста цены в основные торги на Московской бирже оказались бумаги Сбербанка (+3,8%), "Норникеля" (+2,4%), "Русала" (+2,1%), ВТБ (+1,9%). Упали бумаги "Магнита" (-1,8%), "Полюса" (-1,3%), ПИК (-1,1%), "Самолета" (-0,9%).

ПРОГНОЗЫ

Индекс Мосбиржи снова вернулся в районе 2200 пунктов, открыв себе дорогу для роста в сторону диапазона 2250 – 2300 пунктов, считает Капустянский из УК "Первая".

Индексы Мосбиржи и РТС после утренней просадки смогли восстановиться, а рублевый индикатор вновь протестировал уровень сопротивления росту 2200 пунктов, рассуждает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"Оптимизм на рынке РФ, как и можно было ожидать, поддерживался отдельными корпоративными факторами: в частности, дивидендные ожидания подтвердились по "Лукойлу" и пополнились рекомендацией совета директоров "Белуги". Покупки перед публикацией промежуточных финансовых результатов вернулись в Сбербанк", — добавляет она.