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Российский рынок акций падает на старте торгов вторника
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Российский рынок акций в начале торговой сессии вторника умеренно снижается на 0,27% по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.03 мск снижается... ПРАЙМ, 06.12.2022
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии вторника умеренно снижается на 0,27% по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.03 мск снижается на 0,27%, до 2202,38 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,27%, до 1100,5 пункта.