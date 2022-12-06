МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии вторника умеренно снижается на 0,27% по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций вырос в понедельник на дорожавшей нефти

Индекс Мосбиржи к 10.03 мск снижается на 0,27%, до 2202,38 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,27%, до 1100,5 пункта.