МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Акции немецкого производителя спортивных машин Porsche AG войдут в состав индекса "голубых фишек" DAX 40 всего через два месяца после своего рыночного дебюта. Об этом в понедельник сообщил биржевой оператор Deutsche Boerse. Азиатские индексы в основном снижаются вслед за американскими биржами

Согласно Deutsche Boerse, 19 декабря бумаги Porsche AG сменят в составе DAX акции производителя спортивной одежды Puma, которые будут переведены в индекс MDAX.

Листинг Porsche состоялся в конце сентября, с тех пор акции подорожали примерно на 30%. Porsche быстро обошла свою бывшую материнскую компанию Volkswagen в качестве самого дорогого автопроизводителя Европы. Volkswagen в суммарном акционерном капитале Porsche принадлежит 75% минус одна обыкновенная акция.

Акции Volkswagen и ее мажоритарного владельца Porsche SE тоже входят в состав индекса DAX.

Deutsche Boerse регулярно пересматривает состав индекса, руководствуясь торговыми данными для оценки рыночной стоимости и торгового объема.

В прошлом году, в рамках крупнейшего пересмотра в истории DAX, его состав был расширен с 30 до 40 компаний.

Бумаги производителя биотоплива Verbio будут включены в MDAX, индекс компаний со средней капитализацией, а бумаги фирмы из сферы недвижимости Deutsche Wohnen и производителя аккумуляторов Varta будут переведены в индекс компаний с небольшой капитализацией SDAX.