МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Доля частных инвесторов на рынке акций Московской биржи в ноябре составила 80,2%, следует из Московской биржи. Биржевые инвесторы готовы действовать

"Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями в ноябре составила 80,2%, в объеме торгов облигациями – 24,3%, на спот-рынке валюты – 28,9%, на срочном рынке – 68,4%. Число физических лиц, имеющих брокерские счета на бирже, по итогам ноября 2022 года достигло 22,6 миллиона (+469,7 тысячи человек), ими открыто 37,9 миллиона счетов", — говорится в сообщении.

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в ноябре увеличилось до 5,7 миллиона (+51,9 тысячи за ноябрь). Оборот по ИИС с начала 2022 года составил 1,6 триллиона рублей, в структуре оборота 88,7% – сделки с акциями, 4,3% – с облигациями, 7% – с биржевыми фондами.

Среди регионов лидером по числу физлиц, имеющих брокерские счета на бирже, стала Москва (2,1 миллиона), далее следуют Московская область (1,3 миллиона), Санкт-Петербург (0,99 миллиона), Краснодарский край (0,81 миллиона), Башкирия (0,76 миллиона), Свердловская область (0,74 миллиона), Татарстан (0,70 миллиона), Ростовская область (0,63 миллиона), Челябинская область (0,58 миллиона), Самарская область (0,54 миллиона).

В ноябре 2022 года сделки на фондовом рынке совершали 2,1 миллиона человек.

Регионы-лидеры по количеству открытых ИИС: Москва (634,1 тысячи), Московская область (355,3 тысячи) и Санкт-Петербург (277,1 тысячи). Из остальных регионов в топ-3 вошли Свердловская область (187,7 тысячи счетов), Республика Башкортостан (180,2 тысячи счетов) и Краснодарский край (173,7 тысячи счетов).

В ноябре 2022 года самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были акции Газпрома (26,1%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (22,1% и 6,4% соответственно), акции "Лукойла" (11,9%), "Норникеля" (9,7%), "Яндекса" (5,7%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (5%), акции "Роснефти" (5%), МТС (4,1%) и "Новатэка" (4%).