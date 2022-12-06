МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе торговой сессии вторника показывает небольшое снижение на 0,76% на фоне сокращения зарубежных рынков и слабых нефтяных котировок, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Доля частных инвесторов на рынке акций Мосбиржи превысила 80 процентов

Индекс Мосбиржи к 15.37 мск снижается на 0,76% — до 2191,57 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,52%, до 1097,72 пункта.

Стоимость февральского фьючерса марки Brent снижается на 1,38%, до 81,54 доллара за баррель.

"По данным Московской биржи, доля частных инвесторов в объеме торгов акциями в ноябре составила 80,2%. Это объясняет, почему последнее время объем торгов на фондовом рынке невысокий, а индекс Мосбиржи не спешит выходить из боковика, в котором торгуется последний месяц", — обращает внимание Ксения Лапшина из ФГ "Финам".

Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций" отмечает, что российский рынок с открытия устремился вниз, реагируя на негативный внешний фон. Вчера после завершения основной сессии в РФ глобальные фондовые индикаторы резко снизились, как и нефтяные цены.

Во вторник нефть продолжила дешеветь, приблизившись к минимумам года, которые были установлены в начале прошлой недели. Давление на нефтяные цены оказывают опасения, что инфляция останется на высоком уровне, поэтому мировые центробанки будут вынуждены и дальше повышать процентные ставки, пояснил эксперт.

"Это усугубит экономические проблемы, ослабив спрос на сырье. Такие настроения усилились после вышедших вчера данных по деловой активности в сфере услуг США, которые превысили ожидания. Вместе с сильной пятничной статистикой по американскому рынку труда увеличилась угроза более жесткой монетарной политики Федрезерва США. Это вызвало рост доллара, что оказало дополнительное давление на котировки нефти", — дополнил Бабин.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

"Не исключено, что повышение акций "Мечела" (+2,03%) во вторник было связано с поручением президента РФ вывезти дополнительные объемы угля в Восточном направлении не позднее 15 апреля 2023 года и увеличить количество контейнерных поездов в Восточном направлении", — отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

Она отмечает, что правительство до 15 января также намерено рассмотреть изменение тарифной политики при морских контейнерных перевозках в 2023 году. Новости, по ее мнению, поддержали акции "Совкомфлота" (+1,68%) и НМТП (+0,32%).

В лидерах падения – акции ОАК (-1,96%), "Роснефти" (-0,5%), Сбербанка (-0,5%), "Новатэка" (-0,44%), расписки TCS Group (-1,36%).

Лидерами роста пока стали — акции "Соллерс" (+7,26%), "ВСМПО-Ависмы" (+5,05%), "Самолета" (+0,6%).

ПРОГНОЗЫ

"Ближайшая поддержка у индекса Мосбиржи находится на недельном минимуме 2172 пункта. Дальнейшее ухудшение внешнего фона может привести к проверке на прочность этого уровня уже сегодня", — прогнозирует Бабин.

У Лапшиной практически нет сомнений, что отечественный рынок так и завершит сегодняшний день умеренным снижением.