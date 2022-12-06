МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Акционеры "Черкизово" на внеочередном собрании приняли решение выплатить дивиденды за 2021 год в размере 148,05 рубля на акцию, говорится в сообщении группы. Источник назвал дату сбора "Черкизово" заявок на облигации

"Распределить чистую нераспределенную прибыль Общества по результатам 2021 года и выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям общества в денежной форме в размере 148,05 рублей на одну обыкновенную акцию общества", — говорится в сообщении по итогам собрания акционеров.

Внеочередное собрание акционеров проводилось 1 декабря в форме заочного голосования. Дата, на которую будет сформирован список лиц, имеющих право на получение дивидендов, — 12 декабря. Номинальным держателям они должны быть выплачены до 26 декабря 2022 года, иным лицам, зарегистрированным в реестре, — до 23 января 2023 года.

Группа "Черкизово" входит в число лидеров на рынках куриного мяса, индейки, свинины, продуктов мясопереработки, также это крупнейший в РФ производитель комбикормов. Основной акционер — семья основателя "Черкизово" Игоря Бабаева; испанской Grupo Fuertes принадлежит 11,12% компании, free float составляет порядка 2,4%. Чистая прибыль в 2021 году по МСФО увеличилась на 11,3% по сравнению с предыдущим годом и составила 16,9 миллиарда рублей.