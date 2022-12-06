2022-12-06T18:01:29+03:00
2022-12-06T18:01:29+03:00
2022-12-06T18:01:29+03:00
2022
https://1prime.ru/Stocks/20221206/839074195.html
Акции Glencore упали из-за разочаровывающего прогноза добычи на 2023 год
Акции
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Акции Glencore сегодня упали на 3,5% после того, как ее прогнозы добычи всех сырьевых товаров на 2023 год оказались ниже консенсус-оценок. Компания ожидает, что ее объемы добычи... ПРАЙМ, 06.12.2022
акции, рынки, новости, glencore, акции
https://1prime.ru/images/83892/08/838920875.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83892/08/838920875.jpg
https://1prime.ru/images/83892/08/838920874.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83892/08/838920874.jpg
https://1prime.ru/images/83892/08/838920871.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83892/08/838920871.jpg
https://1prime.ru/Bonds/20221205/839062818.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Акции Glencore сегодня упали на 3,5% после того, как ее прогнозы добычи всех сырьевых товаров на 2023 год оказались ниже консенсус-оценок.
Компания ожидает, что ее объемы добычи меди в 2023 году составят 1,04 млн тонн против 1,06 млн тонн в этом году и по сравнению с консенсус-прогнозом аналитиков на уровне 1,124 млн тонн.