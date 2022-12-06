МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Акции Glencore сегодня упали на 3,5% после того, как ее прогнозы добычи всех сырьевых товаров на 2023 год оказались ниже консенсус-оценок. Акции Credit Suisse подорожали на сообщениях об инвестициях

Компания ожидает, что ее объемы добычи меди в 2023 году составят 1,04 млн тонн против 1,06 млн тонн в этом году и по сравнению с консенсус-прогнозом аналитиков на уровне 1,124 млн тонн.