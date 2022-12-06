Российский рынок акций на торгах во вторник снизился на 0,55 процента
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ В ОСНОВНУЮ СЕССИЮ СНИЗИЛСЯ НА 0,55% — ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
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https://1prime.ru/Stocks/20221206/839074794.html
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ В ОСНОВНУЮ СЕССИЮ СНИЗИЛСЯ НА 0,55% — ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
Новость дополняется
https://1prime.ru/Stocks/20221206/839074794.html
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