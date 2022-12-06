МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Акции ВТБ на вечерней сессии резко негативно отреагировали на сообщения о приостановке выплат по ряду субординированных облигаций и максимально падали на 7,5%, после чего компенсировали большую часть падения, следует из данных Московской биржи. ВТБ временно приостановил выплату дохода по субординированным облигациям

К 20.30 мск акции банка дешевели на 1,8%, а сразу после появления сообщений акции компании максимально дешевели на 7,5%, хотя перед их появлением теряли в пределах 0,5%.

ВТБ принял решение временно приостановить выплату дохода по ряду субординированных облигаций в целях укрепления капитальной позиции, сообщил банк ранее во вторник.