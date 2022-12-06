Акции ВТБ упали на новости о приостановке выплат по субординированным облигациям
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МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Акции ВТБ на вечерней сессии резко негативно отреагировали на сообщения о приостановке выплат по ряду субординированных облигаций и максимально падали на 7,5%, после чего компенсировали большую часть падения, следует из данных Московской биржи.
К 20.30 мск акции банка дешевели на 1,8%, а сразу после появления сообщений акции компании максимально дешевели на 7,5%, хотя перед их появлением теряли в пределах 0,5%.
ВТБ принял решение временно приостановить выплату дохода по ряду субординированных облигаций в целях укрепления капитальной позиции, сообщил банк ранее во вторник.
https://1prime.ru/Stocks/20221206/839075491.html
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