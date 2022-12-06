МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций по итогам вторника снизился в условиях дешевевшей нефти, которая в ходе основной сессии на Мосбирже падала в направлении к минимуму января, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Российский рынок акций во вторник снизился

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии снизился на 0,55%, до 2196,24 пункта, долларовый РТС упал на 1,58%, до 1097,09 пункта.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой индекс увеличил темпы падения.

РЫНОК ПОШЕЛ ВНИЗ ЗА НЕФТЬЮ

Российский рынок акций после ощутимого роста в начале недели во вторник корректировался вниз, отыгрывая негативную динамику мировых цен на нефть.

"Снижение на российском рынке обусловлено распродажами на нефтяном, а также на глобальном рынках. Кроме того, для роста отсутствуют внутренние драйверы", — комментирует Евгений Линчик из УК "Первая".

Коррекция российского рынка акций вниз была поддержана новостями о том, что Еврокомиссия обсуждает введение (в рамках нового пакета санкций) ограничений против ряда предприятий российской горнодобывающей отрасли, а также против нескольких крупных банков, добавляет Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.

Стоимость нефти к 20.50 мск снижалась почти на 4%, до 79,56 доллара за баррель сорта Brent, падая к минимуму с января. В ходе же основных торгов на Мосбирже Brent хоть и не уходил ниже отсечки в 80 долларов за баррель, но снижался в цене ниже 81 доллара.

Инвесторы опасаются, что сильная макроэкономическая статистика по деловой активности в США даст Федрезерву больше пространства для повышения учетной ставки. По данным CME Group, почти 80% опрошенных аналитиков ожидают на ближайшем заседании повышения ставки регулятора на 50 базисных пунктов, до 4,25-4,5% годовых.

Западные фондовые индексы вечером преимущественно падали на таком фоне на 0,1-1,4%.

В лидерах снижения цены в основные торги на Московской бирже оказались бумаги TCS (-2,6%), "Магнита" (-2,4%), VK (-2,1%), ЦИАН (-1,7%).

Выросли акции "Совкомфлота" (+1,6%), НМТП (+1,6%), ИСКЧ (+1,3%), НЛМК (+1,9%).

ПРОГНОЗЫ

Индекс Мосбиржи вернулся ниже отметки 2200 пунктов, завершил торги в районе 2190 пунктов, таким образом индекс консолидируется в диапазоне 2160 – 2250 пунктов третью неделю подряд, отмечает Линчик из УК "Первая".

Индексы Мосбиржи и РТС вышли в минус вслед за продажами крупнейших эмитентов при отсутствии новых идей для роста, рассуждает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"Уже в среду позитивные сигналы могут поступить от Сбербанка в рамках промежуточной отчетности: впрочем, не исключено, что оптимизм уже был заложен в цены в понедельник. Рублевый индекс Мосбиржи продолжает движение в диапазоне, а РТС опустился к минимуму с начала ноября из-за ослабления рубля", — добавляет она.

На предстоящие торги ожидаются колебания индекса Мосбиржи в коридоре 2100–2200 пунктов, оценивает Мильчакова из Freedom Finance Global.