МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Акционеры Inarctica, одного из крупнейших производителей рыбы в России, утвердили дивиденды по итогам девяти месяцев 2022 года в размере 15 рублей на акцию, говорится в материалах компании. Акции ВТБ потеряли 1,7 процента

"Прибыль общества, полученную по итогам 9 месяцев 2022 года, распределить следующим образом: выплатить акционерам ПАО "Инарктика" дивиденды в размере 15 рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию в денежной форме", — говорится в сообщении.

В качестве даты закрытия реестра для получения дивидендов рекомендовано установить 18 декабря.

В августе ПАО "Русская аквакультура" после ребрендинга объявила об изменении названия компании на ПАО "Инарктика". Она специализируется на выращивании красной рыбы — атлантического лосося в Мурманской области и радужной форели в Карелии. Основной акционер — брат губернатора Подмосковья Максим Воробьев (владеет порядка 48% акций). Управляющей компанией группы является ПАО "Русская аквакультура".

Компания вернулась к дивидендным выплатам в 2020 году: тогда выплаты по итогам первого полугодия составили 5 рублей на акцию (439,4 миллиона рублей) и столько же по итогам года. До этого последний раз "Русская аквакультура" выплачивала дивиденды в 2008 году, по итогам 2007 года, — тогда компания называлась группой "Русское море", а ее акции еще не торговались на бирже. "Русская аквакультура" провела первичное публичное размещение акций (IPO) весной 2010 года.