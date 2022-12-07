МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе торговой сессии среды показывает сокращение на 0,54% на фоне внешнего негатива, некоторых корпоративных историй и снижающихся нефтяных котировок, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Российский рынок акций открыл торги снижением

Индекс Мосбиржи к 16.53 мск снижается на 0,54% — до 2184,38 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,29%, до 1094,15 пункта.

"Локальный рынок акций продолжает оставаться под давлением в связи с ухудшившимся состоянием внешнего фона. Наиболее тревожным внешним сигналом выступает обновление минимального значения за 11 месяцев во фьючерсах на нефть сорта Brent", — поясняет Виталий Манжос из "Алго Капитал".

Стоимость февральского фьючерса марки Brent растет на 1,15%, до 80,26 доллара за баррель. Ранее в ходе среды цена максимально опускалась до 77,78 доллара за баррель.

"В среду внешний для российского рынка фон выглядит негативно, большинство мировых фондовых индексов окрашено в красный цвет. Более сильная, чем ожидалось, статистика по деловой активности и рынку труда в США подрывает надежду на смягчение политики Федрезерва", — отмечает Алексей Калачев из ФГ "Финам".

Вопреки некоторым прогнозам, после принятия G7 и ЕС потолка цен на российскую нефть цены на "черное золото" в мире не выросли, а котировки Brent опускались ниже 80 долларов за баррель, что оказывает давление на акции нефтяников, добавляет эксперт.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

"Снижаются акции банков, в лидерах снижения – бумаги TCS Group (-1,22%), поскольку девятым пакетом санкций ЕС "Тинькофф банк" могут отключить от SWIFT", — поясняет Калачев.

"ВТБ (-0,96%) объявил о приостановке выплат купонов по субординированным облигациям в рублях, долларах и евро в целях укрепления показателей капитала", — заметила Кожухова.

Она также уточняет, что "Роснефть" (-0,09%) в среду сообщила о снижении чистой прибыли по МСФО за 9 месяцев 2022 года на 15% за год, до 591 миллиарда рублей.

"Негативное влияние на прибыль в третьем квартале оказала, в частности, передача немецких активов компании во внешнее управление Германии. Глава "Роснефти" Игорь Сечин при этом сообщил о росте поставок в Азию примерно на треть и полной компенсации их снижения в Европу – крайне важный в текущих условиях факт. Реализация нефти компании в странах дальнего зарубежья за 9 месяцев выросла на 4,8% за год", — пояснила она.

В лидерах падения – акции Veon (-4,67%), "Самолета" (-2,45%), "Яндекса" (-0,86%), "Газпрома" (-0,18%).

Также Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал" обращает внимание, что среду стало известно, что основатель "Белуга Групп" (+0,75%) Александр Мечетин сократил долю в компании до 39% с 58% и покидает пост председателя правления. "Белуга при этом остается дивидендной историей с ожидаемой доходностью около 2,5% за 9 месяцев 2022 года и закрытием реестра 23 января," — дополняет она.

"Акции "Лукойла" (+0,13%) в целом чувствуют себя лучше рынка в ожидании выплаты дивидендов как за 2021 год, так и за 9 месяцев 2022 года с совокупной доходностью порядка 17% и закрытием реестра 21 декабря", — добавила она.

Лидерами роста пока стали — акции "Норникеля" (+1,52%) АФК "Система" (+0,99%), Сбербанка (+0,6%).

ПРОГНОЗЫ

"Несмотря на не слишком позитивный настрой, мы не ожидаем углубления рынка по итогам основной торговой сессии. Если не поступит нового новостного негатива, индексы останутся в боковике и к закрытию смогут отыграть часть потерь", — прогнозирует Калачев.

Бабин считает, что ближайшая поддержка у индекса Мосбиржи находится на месячном минимуме 2160 пунктов. Если внешний фон продолжит ухудшаться, фондовый индикатор уже сегодня может пробить этот уровень, ускорив снижение, добавил эксперт.

"Снижение в целом укладывается в рамки коррекции, но может перерасти в более масштабный тренд при отсутствии позитивных драйверов в перспективе ближайших сессий", — прогнозирует Кожухова.