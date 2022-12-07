Основатель АФК "Система" заявил, что акционеры могут рассчитывать на дивиденды за 2022 год
ВОЛОГДА, 7 дек — ПРАЙМ. Акционеры АФК "Система" могут рассчитывать на выплату дивидендов за 2022 год, при этом buy back компания не планирует, заявил основной акционер корпорации Владимир Евтушенков.
"Насколько я знаю, можно рассчитывать на дивиденды", — сказал Евтушенков журналистам.
При этом он не стал комментировать их возможный размер. "Еще не закончился год, сейчас нельзя точно сказать", — отметил Евтушенков.
"Насколько я знаю, buy back не планируется", — добавил основной акционер АФК "Система".
В августе АФК "Система" сообщила, что на годовом собрании акционеры корпорации в соответствии с рекомендацией совета директоров решили не выплачивать дивиденды по результатам 2021 года.
Совет директоров АФК "Система" весной 2021 года одобрил новую дивидендную политику на 2021-2023 годы. Тогда уточнялось, что корпорация планирует выплачивать дивиденды в размере 0,41 рубля на обыкновенную акцию в 2022 году и 0,52 рубля — в 2023. Таким образом, базовый объем дивидендов должен был составить около 4 миллиардов рублей в 2022 году и около 5 миллиардов рублей в 2023 году.
Кроме того, совет директоров корпорации рекомендовал дополнительно к базовому объему дивидендов выплачивать 10% от абсолютного прироста показателя OIBDA за предыдущий год, начиная с 2022 года. Данное предложение действовало при условии, что по итогам предыдущего года рост OIBDA корпорации превышает 5%, а отношение чистого долга к OIBDA на конец предыдущего года не превышает 3,0х.
АФК "Система" — инвестиционный холдинг с активами в сфере телекоммуникаций, электроники, электроэнергетики, розничной торговли, финансов, медицины, фармацевтики и биотехнологий. Основной акционер — Владимир Евтушенков, владеющий 49,2% акций "Системы". В свободном обращении находится 29,4% акций.
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