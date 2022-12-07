ВОЛОГДА, 7 дек — ПРАЙМ. Акционеры АФК "Система" могут рассчитывать на выплату дивидендов за 2022 год, при этом buy back компания не планирует, заявил основной акционер корпорации Владимир Евтушенков. Российский рынок акций падает на внешнем негативе и дешевой нефти

"Насколько я знаю, можно рассчитывать на дивиденды", — сказал Евтушенков журналистам.

При этом он не стал комментировать их возможный размер. "Еще не закончился год, сейчас нельзя точно сказать", — отметил Евтушенков.

"Насколько я знаю, buy back не планируется", — добавил основной акционер АФК "Система".

В августе АФК "Система" сообщила, что на годовом собрании акционеры корпорации в соответствии с рекомендацией совета директоров решили не выплачивать дивиденды по результатам 2021 года. Акционеры "Лукойла" одобрили дивиденды по итогам девяти месяцев

Совет директоров АФК "Система" весной 2021 года одобрил новую дивидендную политику на 2021-2023 годы. Тогда уточнялось, что корпорация планирует выплачивать дивиденды в размере 0,41 рубля на обыкновенную акцию в 2022 году и 0,52 рубля — в 2023. Таким образом, базовый объем дивидендов должен был составить около 4 миллиардов рублей в 2022 году и около 5 миллиардов рублей в 2023 году.

Кроме того, совет директоров корпорации рекомендовал дополнительно к базовому объему дивидендов выплачивать 10% от абсолютного прироста показателя OIBDA за предыдущий год, начиная с 2022 года. Данное предложение действовало при условии, что по итогам предыдущего года рост OIBDA корпорации превышает 5%, а отношение чистого долга к OIBDA на конец предыдущего года не превышает 3,0х.

АФК "Система" — инвестиционный холдинг с активами в сфере телекоммуникаций, электроники, электроэнергетики, розничной торговли, финансов, медицины, фармацевтики и биотехнологий. Основной акционер — Владимир Евтушенков, владеющий 49,2% акций "Системы". В свободном обращении находится 29,4% акций.