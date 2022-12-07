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Российский рынок акций снизился в среду
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Российский рынок акций в основную сессию среды снизился на 0,15% в рамках стабилизации после сильных колебаний предыдущих дней, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс... ПРАЙМ, 07.12.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию среды снизился на 0,15% в рамках стабилизации после сильных колебаний предыдущих дней, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии снизился на 0,15%, до 2192,88 пункта, долларовый РТС поднялся на 0,17%, до 1098,93 пункта.
В предыдущие две сессии индексы сначала ощутимо росли, потом снижались.