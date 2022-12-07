МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию среды снизился на 0,15% в рамках стабилизации после сильных колебаний предыдущих дней, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций открыл торги снижением

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии снизился на 0,15%, до 2192,88 пункта, долларовый РТС поднялся на 0,17%, до 1098,93 пункта.

В предыдущие две сессии индексы сначала ощутимо росли, потом снижались.