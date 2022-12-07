МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды снизился в рамках консолидации после ощутимых колебаний в предыдущие две торговые сессии, следует из данных торгов. Российский рынок акций открыл торги снижением

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии снизился на 0,15%, до 2192,88 пункта, долларовый РТС поднялся на 0,17%, до 1098,93 пункта.

В предыдущие две сессии индекс Мосбиржи сначала ощутимо вырос в район полуторанедельного максимума (выше 2200 пунктов), потом снижался.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой индекс несколько увеличил темпы снижения.

РЫНОК В БОКОВИКЕ

Российский рынок акций в середине недели стабилизировался после широких колебаний в первой ее половине.

"Глобальные рынки в целом оставались под давлением после предупреждений глав крупнейших инвестиционных банков Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Bank of America о вероятной рецессии мировой экономики в следующем году из-за падения доходов покупателей в условиях инфляции", — комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

Западные фондовые индексы вечером падали на таком фоне на 0,1-0,6%. Стоимость нефти на 19.32 мск дешевела на 1%, до 78,6 доллара за баррель сорта Brent, после неудачной попытки выйти вечером в плюс и закрепиться на отметке 80 долларов.

Инвесторы отыгрывали данные о том, что запасы бензина в США выросли на прошлой неделе на 5,3 миллиона баррелей (на 2,5%), до 219,1 миллиона баррелей при прогнозе роста лишь на 2,7 миллиона. Запасы дистиллятов увеличились на 6,2 миллиона баррелей (на 5,5%), до 118,8 миллиона баррелей при ожиданиях роста лишь на 2,2 миллиона.

В лидерах снижения цены в основные торги на Московской бирже оказались бумаги "Циана" (-2,5%), "Детского мира" (-1,9%), "Самолета" (-1,9%), "Сегежи" (-1,9%).

Выросли акции ПИКа (+1,9%), "Норникеля" (+1,8%), Qiwi (+1,6%), АФК "Система" (+1,5%).

ПРОГНОЗЫ

Индексы Мосбиржи и РТС получают поддержку не в последнюю очередь благодаря дивидендным историям, считает Кожухова из ИК "Велес капитал".

"В четверг с промежуточными дивидендами можно будет последний день купить акции "Черкизово", акционеры "Фосагро" должны одобрить дивиденды за девять месяцев текущего года, а совет директоров ТГК-1 даст рекомендации по выплатам. Дивидендный фактор сейчас остается одним из немногочисленных драйверов для роста", — резюмирует она.

Во второй половине недели индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2150-2200 пунктов с попыткой теста его верхней границы, считает Владимир Лящук из Промсвязьбанка.

"Лучше рынка могут быть акции Сбербанка в ожидании публикации финансовой отчетности и "Лукойла" — в преддверии дивидендной отсечки", — добавляет он.