АСТАНА, 8 дек — ПРАЙМ. Торги акциями казахстанской национальной нефтегазовой компании "Казмунайгаз" (КМГ) на бирже Международного финансового центра "Астана" (AIX) и Казахстанской фондовой бирже (KASE) после IPO открылись в четверг по 8600 тенге (18,16 доллара), сообщил председатель правления AIX Ренат Бектуров. Российские банки запустили новогодние акции на депозиты и кредиты

"Торги идут в районе 8550-8600 тенге при цене размещения 8400 тенге, уже рост пошел", — сказал Бектуров на брифинге в четверг.

Казахстанский фонд национального благосостояния (ФНБ) "Самрук-Казына" во вторник сообщил, что в рамках прошедшего IPO инвесторам продано 3% акций "Казмунайгаз" за сумму, эквивалентную 330 миллионам долларов. Цена одной акции составила 8406 тенге (около 18 долларов).

"Казмунайгаз" — ведущая вертикально интегрированная нефтегазовая компания Казахстана. КМГ управляет активами по всему производственному циклу от разведки и добычи углеводородов до транспортировки, переработки и предоставления специализированных услуг.

"Казмунайгаз" входит в группу компаний АО "Самрук-Казына" — фонда национального благосостояния Казахстана, единственным акционером которого является правительство страны. Помимо него в группу фонда входят предприятия нефтегазового и транспортно-логистического секторов, химической и атомной промышленности, горно-металлургического комплекса, энергетики и недвижимости, в том числе "Казатомпром", железнодорожная нацкомпания "Казахстан темир жолы", авиакомпании "Эйр Астана" и Qazaq Air, "Казпочта", "Казахтелеком", "Самрук-Энерго" и другие. Активы фонда составляют порядка 69 миллиардов долларов.