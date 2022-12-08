МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций утром в четверг перешел к небольшому снижению по основным индексам после слабого роста на старте торгов, следует из данных Московской биржи. Торги на рынках Мосбиржи пройдут в обычном режиме 3-6 января

Индекс Мосбиржи к 10.11 мск снижается на 0,22% — до 2188,11 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,34%, до 1095,14 пункта. На открытии торгов индекс Мосбиржи поднимался на 0,2%.

Обыкновенные акции Сбербанка на старте торгов максимально повышались на 0,9% — до 143,6 рубля после публикации финансовой отчетности по РСБУ. Позже акции перешли к снижению вместе с рынком и к текущему моменту теряют 0,48%.

Сбербанк в ноябре 2022 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 22,7% — до 124,7 миллиарда рублей, при этом прибыль за 11 месяцев текущего года снизилась на 84,8% — до 174,8 миллиарда рублей, сообщил банк.