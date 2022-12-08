МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Каспийский трубопроводный консорциум выплатит акционерам 23,27 миллиарда рублей дивидендов за девять месяцев 2022 года, всего за год будет выплачено 66,09 миллиарда рублей, сообщила компания. КТК снизил отгрузку нефти с терминала в Черном море

"Участникам консорциума распределено 23,27 миллиарда рублей с учетом требований налогового законодательства РФ по удержанию налога с источника дохода. Таким образом, общая сумма выплачиваемых КТК-Р в текущем году дивидендов составит 66,09 миллиарда рублей", — говорится в сообщении консорциума. Как уточнили РИА Новости в компании, речь идет о дивидендах за девять месяцев 2022 года.

КТК в соответствии с решением акционеров 27-30 декабря проведет очередной транш выплат дивидендов. Иностранные акционеры КТК могут получать дивиденды в иностранной валюте без использования счетов типа "С" при получении соответствующих разрешений регуляторов, следуя установленной процедуре.

Финансовая политика КТК предусматривает ежеквартальное начисление дивидендов по акциям компании. Их сумма формируется из прибыли консорциума с учетом капитальных и эксплуатационных затрат, а также наличия либо отсутствия новых крупных проектов.

Нефтепроводная система КТК — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал. Среди крупнейших акционеров компании — РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.