МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Совет директоров ТГК-1 рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года, сообщила компания. ТГК-1: газовая авария в Ленобласти не повлияла на энергоснабжение населения

"Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО "ТГК-1" принять следующее решение: Распределить прибыль Общества, полученную по результатам деятельности Общества в 2021 году в размере 8 675 163,23 тысячи рублей, следующим образом: тысяч Резервный фонд 0,00 Дивиденды 0,00 Оставить в распоряжении Общества 8 675 163,23", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 4,3 миллиарда рублей из этих средств будут направлены на реализацию приоритетного инвестиционного проекта "Реконструкция ЭС-2 Центральной ТЭЦ филиала "Невский" ПАО "ТГК-1".

Датой проведения внеочередного собрания акционеров назначено 11 января 2023 года.