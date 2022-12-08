МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Акционеры "Россети Кубань" утвердили дивиденды по итогам девяти месяцев 2022 года в размере 1,94 миллиарда рублей, следует из материалов компании. "Россети" запустят уникальную ЛЭП в 2023 году

"Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества из чистой прибыли общества по результатам 9 месяцев 2022 отчетного года в сумме 1 943 544 тысячи рублей в денежной форме", — говорится в материалах.

Размер дивиденда, выплачиваемого на одну акцию, определяется как отношение суммы дивидендов к общему количеству обыкновенных акций, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, добавляется в сообщении.

Реестр на получение дивидендов закрывается 16 декабря.

Уставный капитал "Россети Кубань" составляет 33 465 783 700 рублей, он разделен на 334 657 837 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая.

В конце октября "Россети" сообщали, что инициировали созыв внеочередных собраний акционеров нескольких дочерних распределительных сетевых компаний с целью рассмотрения вопроса выплат ими промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2022 года. По мнению материнской компании, "дочки" смогут заплатить промежуточные дивиденды благодаря своей финансовой устойчивости и без ущерба для текущей деятельности. Речь шла о компаниях "Россети Московский регион", "Россети Кубань", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", а также "Россети Ленэнерго".