МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин распорядился разрешить продажу 0,7 процента акций "Алросы" и 0,1 процента бумаг "Полюса". "Алроса" сообщила о росте продаж инвестиционных бриллиантов

Российский лидер в августе подписал указ о необходимости его специального разрешения для осуществления сделок с долями лиц из недружественных государств в ряде отечественных корпораций и банков, включая стратегические предприятия и важных недропользователей, в течение 2022 и 2023 годов.

"Разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения: 50 923 110 обыкновенными акциями акционерной компании "Алроса" (публичного акционерного общества); 129 736 обыкновенными акциями публичного акционерного общества "Полюс", — следует из текста распоряжения.

Уставный капитал крупнейшего российского производителя алмазов "Алроса" состоит из 7 364 965 630 акций, золотодобывающего "Полюса" — 136 069 400 акций. Распоряжение президента затронет примерно 0,7 процента и 0,1 процента акций соответственно. Стороны сделки не указаны.

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