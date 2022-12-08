2022-12-08T19:06:51+03:00
2022-12-08T19:06:51+03:00
2022-12-08T19:06:51+03:00
2022
https://1prime.ru/Stocks/20221208/839106110.html
Российский рынок акций снизился в четверг
Акции
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российский рынок акций в основную сессию четверга снизился на 0,39%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии опустился на... ПРАЙМ, 08.12.2022
акции, рынки, новости, россия, акции, биржа
https://1prime.ru/images/83558/62/835586268.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83558/62/835586268.jpg
https://1prime.ru/images/83558/62/835586267.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83558/62/835586267.jpg
https://1prime.ru/images/83558/62/835586255.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83558/62/835586255.jpg
https://1prime.ru/Stocks/20221208/839099571.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию четверга снизился на 0,39%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии опустился на 0,39%, до 2184,43 пункта, долларовый РТС — на 0,21%, до 1096,63 пункта.