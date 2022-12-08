МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию четверга снизился на 0,39%, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций продолжил падение на негативном внешнем фоне

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии опустился на 0,39%, до 2184,43 пункта, долларовый РТС — на 0,21%, до 1096,63 пункта.