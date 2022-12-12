МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов понедельника слабо растет по индексу Мосбиржи и снижается по РТС на фоне небольшого ослабления рубля к доллару, следует из данных Московской биржи. Торги на американском рынке акций начались с понижением

Индекс Мосбиржи к 10.07 мск растет на 0,11%, до 2180,09 пункта, долларовый индекс РТС снижается на 0,24%, до 1096,43 пункта.

Рубль дешевеет к доллару на 21 копейку, до 62,64 рубля.