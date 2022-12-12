МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Polymetal (объединяет активы АО "Полиметалл") выкупил первые 39 39 070 838 акций, или 8,2% от всех голосующих, в рамках обмена ценных бумаг в электронной форме на их документарный вариант, следует из сообщения компании. В ГД одобрили освобождение от налога доходов компаний от продажи акций

В октябре акционеры Polymetal одобрили перевод акций из электронной в документарную форму для инвесторов, которые пострадали от санкций ЕС, наложенных на Национальный расчетный депозитарий (НРД).

"Совет директоров Polymetal International объявляет о первом транше обыкновенных акций в количестве 39 070 838 штук, выкупленных компанией 9 декабря 2022 года. В результате выкупа первых обмениваемых акций и выпуска соответствующих первых документарных акций общее количество голосующих прав компании не изменилось и составляет 473 626 239 обыкновенных акций без номинала, каждая из которых предоставляет право одного голоса", — сказано в сообщении.

Polymetal сообщает, что выкупленные акции не предоставляют прав голоса и будут храниться на казначейских счетах компании. При этом компания намерена аннулировать их при смягчении наложенных санкций на НРД.

Евросоюз в июне 2022 года ввел санкции против российского Национального расчетного депозитария. В результате акционеры, хранящие акции в НРД, не могли получать дивиденды, а также участвовать в принятии корпоративных решений. По оценкам компании, доля таких акций в совокупности составляет примерно 22% уставного капитала.

Polymetal Int (объединяет активы АО "Полиметалл") зарегистрирована на острове Джерси. Компания "Полиметалл" — один из лидеров по добыче драгоценных металлов с активами в России и Казахстане, владеет 10 действующими месторождениями золота и серебра, а также портфелем проектов развития. Входит в топ-10 золотодобывающих компаний мира. Акции "Полиметалла" торгуются на Лондонской и Московской фондовых биржах, а также на бирже Международного финансового центра "Астана" — Astana International Exchange (Казахстан).