МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций днем в понедельник перешел к небольшому снижению после слабого роста в начале торгов, следует из данных Московской биржи. Microsoft купит акции оператора Лондонской фондовой биржи

Индекс Мосбиржи к 12.16 мск снижается на 0,44%, до 2168,31 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,93%, до 1088,93 пункта. На старте торгов индекс Мосбиржи поднимался на 0,1%.

В лидерах снижения – низколиквидные акции ДВМП (-3,56%), "Ренессанс Страхования" (-2,14%), "Сегежи Групп" (-1,85%), "Эн+ Групп" (-1,66%), а также акции "Норникеля" (-1,43%) и "Алросы".

В лидерах роста – депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (+2,61%), "Русагро" (+1,54%), банка "Санкт-Петербург" (+1,29%), а также акции "Магнита" (+1,25%).

"Общая слабость рынка связана исключительно с внешним фоном. Инвесторы повсеместно проявляют осторожность перед публикацией данных по инфляции США и решением ФРС. Все же прогнозы глобальной рецессии стоит рассматривать серьезно. Однако для нас более важным является динамика развития экономик КНР и Индии", — говорит Андрей Кочетков из компании "Открытие Research".

"Бумаги TCS Group могут реагировать на заявления главы внешней дипломатии Евросоюза о том, что девятый пакет санкций может быть не согласован в начале текущей недели. Если же процесс затянется, то его могут принять уже после Нового года", — добавляет он.